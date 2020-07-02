الداخلية الكويتية: التعامل مع مطلوب مسلح أطلق النار على سيارة مدير القوات الخاصة وأحد المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - ‏الكويت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تعامل قوات الأمن مع أحد المطلوبين بعد قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية، وإصابة سيارة مدير إدارة القوات الخاصة، وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي مساء الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، أنه تم محاصرة المنزل الذي يتحصن به المسلح بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع.

وأشارت إلى أنه جاري حتى الآن استمرار التعامل مع المسلح المشار اليه، لافتة إلى أنه سيتم إعلان المستجدات أولا بأول.

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