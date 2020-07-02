مصرع نجل شهيد قبيلة الترابين سالم أبو لافي في حادث سير بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:
تلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغا بانقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الإسماعيلية"، مساء أمس الأربعاء، يستقلها الشاب أيمن أبو لافي، نجل الشهيد سالم أبو لافي، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة.
وأكدت مصادر أمنية وطبية بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات لمصراوي، وفاة الشاب أيمن سالم لافي (27 عاما - نجل شهيد قبيلة الترابين).
وجاء ذلك فيما نُقل جثمان الشاب إلى مستشفى الجامعي بالإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفن جثمانه.
يُذكر أن الراحل الشهيد سالم أبو لافي، الذي استشهد عام 2017 بعملية غادرة من قبل تنظيم داعش الإرهابي، رفيق الشهيد أحمد المنسي، وكان سالم أبو لافي، أحد أبطال المحاربين لتنظيم داعش بمنطقة البواطي جنوب رفح، وقد توفي نجله إثر حادث سير أليم.
أخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات في الحادث.
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