الجيش الليبي يتصدى لكتائب الوفاق ويمنعها من التقدم باتجاه سرت

قالت مصادر إن الجيش الليبي تصدى لكتائب الوفاق التي حاولت التقدم باتجاه سرت، وفقا لموقع "العربية".

وأعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أمس أن "القيادة العامة للجيش الليبي تدرس حاليًّا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتفويض الذى تلقته بشأن إدارة المنشآت النفطية"، موضحا أنه "على الرغم من عدم صدور أى

بيان حول هذا الأمر حتى هذه الساعة، الا أنه لطالما رحبت القيادة العامة بأي حراك ليبي لإنهاء الأزمة وتجفيف تمويل الإرهاب في ليبيا من خلال إدارة المنشآت النفطية".

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وأضاف المسماري، في تصريح نقلته بوابة الوسط الليبية، "أن القيادة العامة للجيش الليبي تعمل بشكل مستمر

ودائم على صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية من أصول شركات ومنابع وآبار وموانئ نفطية"، موضحا أن الأمر الخاص بإدارة المنشآت النفطية كان يدار بشكل شعبي وقبلي ولكن حاليًا انتقل إلى إدارة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .

وفي وقت سابق، أعلن ما يسمى "حراك المدن والقبائل الليبية"، فتح حقول النفط و"تفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في إيدي الميليشيات الإرهابية".