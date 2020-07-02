سلاح الجو البريطاني: اعتراض طائرة "إل-78" روسية

أعلنت القوات الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلاتها من طراز "تايفون" تم إرسالها لاعتراض طائرة التزود بالوقود من طراز "إيل-78" الروسية قرب سواحل بحر البلطيق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان للقوات الجوية الملكية نشر على موقع وزارة الدفاعالبريطانية، أن مقاتلات "تايفون" المرابطة في ليتوانيا في إطار بعثة حلف الناتو الخاصة بمراقبة أجواء دول البلطيق، "تم إرسالها للمرة الخامسة" لاعتراض الطائرة الروسية قرب سواحل بحر البلطيق".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت مرارا أن تحليقات الطائرات الحربية الروسية "تطابق تماما القواعد الدولية".
ولا تملك دول البلطيق الثلاث (لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا) طائرات قادرة على تسيير دوريات جوية، لذا فقد ألقيت مهمة حماية أجواء الدول المذكورة، بعد حصولها على عضوية الناتو، في العام 2004، على عاتق سائر دول الحلف، التي ترابط مقاتلاتها في ليتوانيا.
المصدر: نوفوستي
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