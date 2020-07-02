ذكرت وكالة أنباء رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لم يتم إبلاغه بتقارير مخابراتية تزعم بأن روسيا دفعت أموالا لحركة "طالبان" لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.
وأكد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "الكثير من مسؤوليالمخابرات لم يعتقدوا بحدوث هذا الشيء"، مضيفا أن "هذا الأمر لم يعرض علي .. لأنه لم يصل إلى هذا الحد".
وكان البيت الأبيض قد صرح في وقت سابق بأن ترامب لم يكن علىعلم بتلك المعلومات.
كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن مجلس الأمن القومي الأمريكي شكك في مصداقية المعلومات التي أوردتها "نيويورك تايمز" بشأن "المكافآت الروسية" المزعومة لـ "طالبان".
ووصف الكرملين التقرير الذي اتهم روسيا بدفع أموال لـ "طالبان"، بأنه "هراء مطلق".
كما نفت حركة "طالبان" ذاتها صحة المعلومات الواردة في تقرير "نيويورك تايمز".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مسؤولو المخابرات لم يصدقوا تقارير عن مكافآت روسية لطالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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