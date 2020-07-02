نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة، أمس، عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية، نجحت في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا، واستجابت للتهديد الذي تشكله تلك الميليشيا المدعومة من إيران. وسلط التحالف في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر بعد تنفيذها أمس الضوء على العملية العسكرية، والمواقع التي استهدفتها، ونجاحها في تحقيق أغراضها بكفاءة عالية. الرياض: سليمان العنزي



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية تحيد قدرات ميليشيا اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.