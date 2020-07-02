مقتل العشرات باحتجاجات في إثيوبيا

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم خلال احتجاجات في منطقة أوروميا الإثيوبية على خلفية مقتل مغن كان يحظى بشعبية كبيرة، بحسب ما ذكر متحدث إقليمي جيتاشو بالشا، فإن بين القتلى متظاهرين وأفرادا من قوات الأمن، مشيرا إلى أنه تم إحراق بعض الشركات.

ومن المنتظر أن تقام جنازة المغني الإثيوبي الشهير هاشالو هونديسا، اليوم، في مسقط رأسه بلبدو أمبو في منطقة أوروميا.

يشار إلى أن الفنان هاشالو كان عنصرا بارزا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت لتغيير في القيادة عام 2018، مع تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه، وفقا للأسوشيتد برس.

ووصف آبي أحمد مقتل هاشالو بأنه حادث قتل «مأساوي»، وتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة.

أضاف «أعداؤنا لن ينجحوا»، دون أن يشير إلى من يقصد بالأعداء.