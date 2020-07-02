مقتل العشرات باحتجاجات في إثيوبيا

ومن المنتظر أن تقام جنازة المغني الإثيوبي الشهير هاشالو هونديسا، اليوم، في مسقط رأسه بلبدو أمبو في منطقة أوروميا.
يشار إلى أن الفنان هاشالو كان عنصرا بارزا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت لتغيير في القيادة عام 2018، مع تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه، وفقا للأسوشيتد برس.
ووصف آبي أحمد مقتل هاشالو بأنه حادث قتل «مأساوي»، وتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة.
أضاف «أعداؤنا لن ينجحوا»، دون أن يشير إلى من يقصد بالأعداء.
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