إيطاليا تصادر 14 طنا من الأمفيتامين لداعش

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها داعش في سورية.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن «أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي».

وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي والآلات.

وهذه اللفائف المؤلفة من عدة طبقات يبلغ ارتفاعها حوالي مترين وقطرها 1.40 متر (مصنعة على الأرجح في ألمانيا)، أتاحت إخفاء حوالي 350 كلغ من الحبوب في كل منها بعدما وضعت في الطبقات الداخلية دون أن ترصدها أجهزة الكشف. وبين المحققون أن الحبوب كان عليها ختم «كبتاغون» وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات وغالبا ما يستخدم من قبل أفراد داعش خلال القتال.

وأضاف بيان الشرطة «نعلم أن داعش يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سورية، وبات لهذا السبب أكبر منتج عالمي للإمفيتامينات في السنوات الماضية».