واشنطن لا تستبعد دعوة بوتين إلى مجموعة السبع

أبقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الباب مفتوحا أمام مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة موسّعة لمجموعة السبع، من المقرر أن تعقد في واشنطن، لكنّه أكد أن الإدارة حازمة في مواجهة الأنشطة الروسية في أفغانستان.

وصرّح بومبيو للصحافيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «هو من يقرر إن كان يريد مجيئ (بوتين) إلى القمة من عدمه، فالقرار يعود له».

وتابع بومبيو «بالتأكيد سأترك الأمر له، لكني أعتقد أنه من المهم زيادة وتيرة التعامل مع الروس».