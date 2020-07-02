استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو ، هاتفيا العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.