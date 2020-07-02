شكرا لقرائتكم خبر عن 109 إصابات جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 803 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 55 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1677 شخصًا.
وأفاد المسؤول الصحي أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر عدد المتوفين عند 129 حالة وفاة.
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