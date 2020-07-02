شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل
تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 100 ألف أمس الأربعاء، مع استمرار إجراءات العزل العام.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات ارتفع إلى 102 ألف وتسع حالات، منها 54941 حالة نشطة. وبلغ عدد الوفيات 3470 حالة.
وشهد الأربعاء أيضا تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية المؤكدة إذ بلغت 4163 حالة جديدة.
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