شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يفوز في استفتاء على تمديد حكمه حتى 2036 والان نبدء بالتفاصيل

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استفتاء سيمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036، وذلك بنحو 78% من الأصوات بعد فرز 90% من بطاقات التصويت.

يذكر أن بوتين ( 67 عاما ) في السلطة بصفة رئيس للبلاد أو رئيس للوزراء منذ عقدين، وهو حاليا أكثر زعيم روسي أو سوفيتي يمكث في السلطة منذ جوزيف ستالين.

ويهدف الاستفتاء إلى إقرار حزمة من التعديلات التي من شأنها أن تمكن بوتين من الترشح لإعادة انتخابه مرتين، وقد يظل في السلطة إلى أن يبلغ من العمر 83 عاما.

واكتسب بوتين سمعة كضامن لاستقرار الدولة، بخلاف فترة الاضطراب الاقتصادي والسياسي لما بعد الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي والتي سبقت وصوله إلى السلطة. وعُد ذلك عاملا حاسما في الموافقة على الاستفتاء.