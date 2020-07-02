شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تسجل أعلى حصيلة يومية بـ 8 آلاف إصابة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 8 آلاف و 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة يومية هي الأعلى في البلاد منذ تفشي الفيروس في خمسة مارس الماضي.
وأفادت معطيات لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن عدد العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 159 ألفاً و333 إصابة مؤكدة بهذا الوباء.
ولفتت المصادر إلى تعافي 76 ألفاً و 25 شخصاً من الفيروس بالتوازي مع تسجيل ألفين و 749 حالة وفاة.
وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة الإفريقية بعدد مصابي فيروس كورونا.
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