شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تصادر 14 طن مخدرات لـ «داعش» قادمة من سوريا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة آكي الإيطالية إن الحاويات التي تحتوي على المواد المخدرة قادمة من سوريا.
وقالت الشرطة في بيانها، إن المخدرات على شكل 84 مليون حبة كبتاجون، تبلغ قيمتها نحو مليار يورو، واصفة العملية بأنها «أكبر عملية ضبط للأمفيتامينات في العالم».
وأضاف البيان: «نعلم أن تنظيم داعش يمول أنشطته الإرهابية بشكل رئيسي من خلال تهريب المخدرات المصنوعة في سوريا، التي أصبحت في السنوات القليلة الماضية أكبر منتج في العالم للأمفيتامينات».
وبحسب الوكالة فإن المخدرات أخفيت في 3 حاويات، قادمة من سوريا تتجه لشركة مقرها سويسريا.
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