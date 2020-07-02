شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان ترفض التدخل التركي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
ووصل الوزير دندياس أمس على رأس وفد رفيع إلى طبرق في شرق ليبيا والتقى برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح؛ لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وبحث اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي من أقاليم ليبيا الثلاثة، لافتًا إلى أن الوزير اليوناني أعرب عن ترحيبه بالمبادرة التي تقضي بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
وأشار البيان إلى أن الوزير اليوناني أعلن دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشددًا على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها. واستنكر الوزير التدخل التركي في ليبيا.
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