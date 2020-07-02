شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يبدأ عملية ضد أهداف حوثية والان نبدء بالتفاصيل
وقال التحالف إن العملية العسكرية تستهدف تحييد وتدمير القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية.
وكان التحالف أعلن أول أمس الثلاثاء عن ضبط شحنات أسلحة كانت متجهة للحوثيين، وقال بيان للتحالف إن العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل 2020 وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن «دهو» قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.
وفي العملية الثانية التي كانت بتاريخ 24 يونيو 2020، تمكّنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية، كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية. وتظهر الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار «درون»، وقطع كهربائية للتفجير عن بُعد، والعشرات من القناصات، والمعدات والأسلحة المتوسطة.
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