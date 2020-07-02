شكرا لقرائتكم خبر عن دورة انتخابات ثانية بين الرئيس البولندي ومنافسه الليبرالي والان نبدء بالتفاصيل

أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في بولندا الأحد الماضي، أنّ الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا والمرشّح الليبرالي لافال تزاركوفسكي سيتواجهان في الدورة الثانية المقرّرة في 12 يوليو.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد إيبسوس وبثّت نتيجته كبريات قنوات التلفزة البولندية فور إغلاق مراكز الاقتراع، فقد حصل الرئيس المنتهية ولايته على 41,8% من الأصوات في حين حصل رئيس بلدية العاصمة على 30,4% من الأصوات.

وفور صدور نتيجة الاستطلاع قال دودا (48 عاماً) المدعوم من الحكومة القومية المحافظة مخاطباً أنصاره إنّ «الفارق كبير وأنا ممتنّ لكم».

أما تزاركوفسكي (48 عاماً) الذي حلّ ثانياً فقال من جهته إنّ الدورة الثانية ستكون «خياراً بين بولندا منفتحة، وأولئك الذين يريدون على الدوام نزاعات»، مؤكّداً أنّه «مرشّح التغيير».

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 62,90%، بحسب الاستطلاع نفسه.

وتنافس في الدورة الأولى 12 مرشّحاً، لكنّ استطلاعات الرأي توقعت سلفاً أن تكون الدورة الثانية بين دودا وتزاركوفسكي الذي ينتمي إلى «المنتدى المدني»، أكبر أحزاب المعارضة.

Advertisements

وقال الرمز المناهض للشيوعية ليخ فاونسا أثناء الإدلاء بصوته في غدانسك، واضعاً قناعاً بلاستيكياً شفافاً على وجهه، «إنها فترة حاسمة. هناك كثير من الأمور التي تعتمد على هذا القرار».

وفاونسا، الذي انتُخب أول رئيس ديمقراطي لبولندا قبل ثلاثين عاماً، هو اليوم معارض شرس للحكومة الحالية.

وطغى على الحملة الانتخابية قلق على حال الديمقراطية في البلاد وقضايا اجتماعية في حين تواجه بولندا أول ركود اقتصادي في تاريخها منذ انهيار الشيوعية.

وفي أنحاء البلاد كافة انتظر الناخبون في طوابير أمام مراكز الاقتراع محترمين قواعد التباعد الاجتماعي وواضعين كمامات.

وفقا للدستور يتمتع الرئيس البولندي بصلاحيات محدودة لكن بإمكانه في المقابل ردّ مشاريع القوانين.