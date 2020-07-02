شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطلب تخصيص أرض لإنشاء مدرسة ثانوى زراعى لخدمة أبناء محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رضا البلتاجى ، عضو مجلس النواب ، بطلب موجه إلى اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة ، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 20000م جنوب الترسانة البحرية على كورنيش المعصرة أو أى مكان آخر لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية تلبية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم حيث لا يوجد مدرسة من هذا النوع فى محافظة القاهرة بأكملها.

وقال النائب فى طلبه : "أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بداية عهده اهتماما بالغاً باستصلاح الاراضى الزراعية التى أضافت للرقعة الزراعية فى مصر، لذلك فإن التعليم الفنى الزراعى له أهمية بالغة فى إعداد العنصر البشرى الفعال والقادر على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وأداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية.

وتابع قائلا: " لذا أرجو، وذلك فى ظل توجه الدولة نحو استصلاح 4 مليون فدان ونهضة زراعية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعويض أكثر من مليون فدان تم تبويرها فى السنوات العشر الماضية مع الزيادة السكانية الرهيبة التى تنذر بكارثة أن لم نواجهها بالعلم والعمل.