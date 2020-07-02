شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة والموازنة بالبرلمان: قانون استقطاع الـ1% يمكن إلغاؤه فور تعافى الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن الدولة فقدت 125 مليار جنيه من دخلها خلال فترة فيروس كوورنا، موضحاً أن قانون استقطاع 1% من المرتب يبدأ تطبيقه في شهر يوليو ولا يطبق على من يكون راتبه ألفين جنيه فأقل.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه في حالة انتهاء أزمة كورنا في أي وقت وعودة الاقتصاد لطبيعته يمكن لمجلس الوزاراء إلغاء استقطاع الـ1%، مشيراً إلى أن الدولة حصلت على 8 مليارات دولار من صندق النقد الدولي تعوض ما فقدته مصر من دخل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن أي سيارة مجهزة بمكان للراديو سيتم فرض الضريبة عليها، وليس فقط بأن يكون الجهاز "مركب" في داخل السيارة، موضحاً أن الـ140 قرشاً كانت مفروضة منذ 50 عاماً، واليوم أصبحت 100 جنيهاً.



وشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسى الموافقة على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، فى مقدمتها مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.