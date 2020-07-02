كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موقع نيبالي يكشف طرق الآلام الخاص بعمالهم في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "كاتامندو بوست" النيبالي، إن قطر استخدمت جائحة فيروس كورونا كحيلة لطرد العمال المهاجرين النيباليين.

وأوضح الموقع، أن السلطات القطرية استخدمت جائحة الصحة العالمي "كوفيد 19" كغطاء لطرد العمال المهاجرين النيباليين بشكل غير قانوني، اتهمت جماعة الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات القطرية باعتقال وطرد العشرات من العمال المهاجرين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحصهم لـكوفيد_19 في مارس.ي.

ونقل الموقع عن منظمة العفو الدولية، إنها قابلت 20 عاملًا مهاجرًا نيباليًا ألقت الشرطة القطرية القبض عليهم، إلى جانب مئات آخرين، الشهر الماضي، أبلغت الشرطة المعتقلين أنهم سيخضعون لاختبارات كوفيد 19 وسيسمح لهم بالعودة إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك. ومع ذلك، فقد اقتيدوا إلى مركز الاحتجاز وظلوا في ظروف مروعة لعدة أيام قبل ترحيلهم إلى نيبال.

كما بينت المنظمة، إن حوالي 100 عامل عملوا لمدة تصل إلى سبعة أشهر من دون أجر لا يزالون ينتظرون دفع مستحقاتهم كاملة، حيث أن عشرات العمال الوافدين من عدة دول، بما في ذلك نيبال، يعملون في مشروع بناء لملعب كأس العالم لكرة القدم في قطر، ظلوا بدون أجر منذ شهور.ة.

العمل بدون راتب

عمل حوالي 100 موظف في شركة قطر ميتا كوتس "كيو إم سي"، وهي شركة تصميم وإنشاءات تم التعاقد معها من الباطن لأعمال الواجهة على استاد البيت الذي تبلغ تكلفته 770 مليون يورو، لمدة تصل إلى سبعة أشهر بدون أجر ولا يزالون في انتظار دفع مستحقاتهم كاملة، وتحدث العمال المهاجرون عن الصعوبات التي تحملوها لأنهم عملوا بدون أجر على ملعب البيت لعدة أشهر متتالية وهم قلقون بشأن عائلاتهم، الذين يعتمدون على الأموال التي يرسلونها إلى الوطن من قطر لدفع الرسوم المدرسية والفواتير الطبية، وفقًا للصحيفة.

"وأردفت الصحيفة، أن هذه الحالة هي أحدث مثال دامغ على مدى سهولة استغلال العمال في قطر، حتى عندما يبنون أحد جواهر التاج في كأس العالم. منذ سنوات ونحن نحث قطر على إصلاح النظام، ولكن من الواضح أن التغيير لم يأت بالسرعة الكافية.

واضطرت قطر بعد أن أثارت القضية مع السلطات القطرية، الفيفا، واللجنة العليا للتسليم والإرث، الهيئة المنظمة لبطولة كأس العالم في قطر، بدأ بعض العمال في الحصول على جزء مما يستحقون، ولكن لا يزال لديها رواتب غير مسددة.

وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية،"على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الراحة الترحيبية للعمال، فقد أخبرنا منظمو كأس العالم في قطر أنهم عرفوا بتأخير الرواتب منذ يوليو 2019"، ويثير هذا السؤال لماذا سمحت قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر، لا ينبغي أن يستغرق الأمر تحقيقًا في العفو من أجل دفع العمال للعمال ما يستحقون ".

بعد أن بدأت حالات كوفيد-19 في التكاثر في المنطقة الصناعية والمخيمات، قطر، في محاولاتها اليائسة للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية، أغلقت معسكرات العمال وقابل أولئك الذين يتجاهلون تدابير الترحيل.

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ولم يعرف بعض هؤلاء العمال النيباليين بترحيلهم إلا أثناء نقلهم إلى المطار. لم يُمنح هؤلاء العمال حتى الوقت الكافي لجمع أمتعتهم بينما لم تُمنح الفرصة للآخرين لجمع أي شيء على الإطلاق.

"وحكت عاملة نيبالية للصحيفة معاناتها قائلة: "تم تكبيل يدي ومعاملتي كمجرم. تم نقلي إلى معسكري لأجمع أمتعتهم، ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها منذ أن تم تقييد يدي؟ " قالت عاملة نيبالية أخرى، بحسب منظمة العفو، تم طرد بعض هؤلاء العمال النيباليين في 15 مارس وآخرون في 19 مارس اشتكوا أو حاولوا تحدي الوضع".

وأجرت مجموعة الضغط المعنية بحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في كيو إم سي وراجعت سجلات وعقود المحاكم. قال العمال إن تأخيرات الرواتب أثرت على جميع الموظفين العاملين في آل البيت، ويقدرون أن هذا حوالي 100 عامل مهاجر من غانا وكينيا ونيبال والفلبين، من بين آخرين.

وبدأت تأخيرات الدفع في أوائل عام 2019، وتدهور الوضع حتى عام 2020. واكتشفت منظمة العفو الدولية أن العديد من المهاجرين لم يتلقوا أي راتب على الإطلاق مقابل عملهم بين سبتمبر 2019 ونهاية مارس 2020، على الرغم من توقف بعض الرواتب في وقت مبكر في أغسطس، لكن "كيو ‘م سي" طمأنت العمال مرارًا بأن أموالهم قادمة ولكن لم يتم الوفاء بوعودهم بالكامل.

في يناير 2020، سئم العمال من وعود الشركة المتكررة، قدم بعض العمال شكاوى إلى محاكم العمل في قطر. خلال جلسات الوساطة، وافق ممثلو "كيو إم سي" على تسوية بعض المطالبات ولكن لم يتابعوا. وقالت المنظمة للعاملين الآخرين إنهم لن يتلقوا رواتبهم إلا إذا وافقوا على إنهاء عقودهم في وقت مبكر والعودة إلى منازلهم، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ترحيل بدون اختبارات

هبط حوالي 300 عامل مهاجر نيبالي في مطار تريبهوفان الدولي يوم الخميس، وجميعهم يحملون شهادات طبية حول الإصابة بالفيروسات التاجية. تم اختبارهم مجانًا في مطار الكويت، إلى جانب تذاكر طيران مجانية إلى الوطن، حيث قاموا بالتسجيل للحصول على العفو العام للحكومة الكويتية.

وقالوا إنهم قلقون بشأن الجهة التي ستجري الاختبارات ومن سيدفع ثمنها. وقد انبثقت مخاوفهم من حقيقة أن البلدان المضيفة كانت مترددة في إجراء الفحوصات الطبية للعمال العائدين بسبب أعدادهم الكبيرة وكذلك لأن مرافقهم الصحية كانت مرهقة بالفعل في أعقاب الوباء.

ونقلت الصحيفة عن السفارة أنها طلبت من حكومة قطر إجراء اختبارات "بس سي أر" أو "أر دي تي" على العائدين، لكنها قالت إنها لن تتمكن من اختبار جميع العمال. وصرح ناراد ناث بهاردواج، المبعوث النيبالي في قطر، للصحفيين، أنه الآن فقط سيكون من الممكن فحص درجة الحرارة الحرارية، إلى وزارة الخارجية قائلة إن منشأة صحية خاصة وافقت على إجراء اختبارات بتكلفة 125 ريال قطري. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم اختبار هؤلاء العمال في نيبال فقط".