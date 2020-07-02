هداف الدوري الإنجليزي.. أوباميانج يزيد الضغط على محمد صلاح

نجح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، في استعادة ذاكرة التهديف بعد استئناف النشاط مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال لقاء "الجانرز" أمام نوريتش سيتي.



أرسنال خاض 3 مباريات بعد عودة النشاط خسر مرتين وفاز في واحدة، ولم ينجح أوباميانج في هز شباك المنافسين خلال أي منهم، قبل أن ينتفض بثنائية (الأربعاء).

ورفع "أوبا" رصيده إلى 19 هدفا في لائحة هدافي المسابقة، بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ومتفوقا على داني إنجز لاعب ساوثهامبتون (18 هدفا).

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وازداد الضغط الواقع على الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الساعي للحفاظ على لقب هداف المسابقة للموسم الثالث على التوالي.





ويحل "مو" رابعا في قائمة هدافي البريمييرليج بـ17 هدفا، قبل المباراة المرتقبة لفريقه أمام مانشستر سيتي، التي تجمع بينهما مساء يوم الخميس.

يذكر أن أوباميانج (30 عاما) بات أسرع لاعب في تاريخ أرسنال يصل إلى 50 هدفا في البريمييرليج، وذلك خلال 79 مباراة، متفوقا على الأسطورة الفرنسية تيري هنري الذي حقق نفس الإنجاز ولكن بعد 83 لقاء مع كتيبة الفريق اللندني.