شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: المجلس يدرس مد فترة توفيق الأوضاع للوسائل الإعلامية لشهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020 وتضمن القرار، على أن تعد الفترة من 17 مارس الماضي حتى الأسبوع الماضى مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، فإن المجلس سوف يدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام لمدة 3 شهور.

وأضاف المصدر أنه كان من المقرر أن تنتهى فترة توفيق الأوضاع فى أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن المجلس سيدرس فى أول اجتماع له مد فترة توفيق الأوضاع حتى شهر نوفمبر القادم .

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يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد عمل على ضبط المشهد الإعلامى و خاصة عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة و ذلك بالتعاون مع نقابة الإعلاميين، حيث حددت اللائحة التنفيذية 6 شهور لتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية لتنتهى مهلة توفيق الأوضاع فى منتصف أغسطس القادم، كما طالب المجلس الأعلى جميع مقدمى البرامج بسرعة توفيق أوضاعهم بالحصول على عضوية النقابة أو تصاريح مزاولة المهنة.

و نصت المادة الثالثة من قانون تنظيم الصحافة و الإعلام : "على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".