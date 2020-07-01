انت الان تتابع وزير خارجية فرنسا لا يستبعد فرض عقوبات على تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو تموز لبحث موضوع تركيا مشيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة.
وأضاف لو دريان أمام جلسة في البرلمان ”بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد... فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى“.
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