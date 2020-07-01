ترامب يوافق على خطة سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة سحب 9500 جندي أمريكي متمركزين حالياً في ألمانيا، على أن يتمّ تقديم الخطّة خلال الأسابيع المقبلة إلى الكونغرس ومن ثم إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في تصريح نشرته صحيفة واشنطن بوست " إنّ وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي قدّما الإثنين هذه الخطّة الهادفة إلى إعادة نشر 9500 جندي خارج ألمانيا".

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واضاف "ان الاقتراح الذي تمّت الموافقة عليه لا يستجيب لتوجيهات الرئيس فحسب، بل سيزيد أيضاً من الردع في مواجهة روسيا، ويُعزّز حلف شمال الأطلسي، ويطمئن الحلفاء، ويحسّن المرونة الاستراتيجيّة للولايات المتّحدة والقيادة الإدارية للجيش الأميركي في أوروبا".

وأشار الى أنّ مسؤولي البنتاجون سيُبلغون بذلك لجان الدّفاع في الكونجرس بمجلسَيه في الأسابيع المقبلة، ومن ثمّ يتشاورون مع الحلفاء بشأن كيفيّة المضي قدماً.

ولم يُحدّد المتحدّث في أيّ دول يمكن نشر تلك القوّات الأميريكية لكنّ ترمب قال خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي في البيت الأبيض إنّ "بولندا ستكون واحدةً من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا".

واتهم الرئيس الامريكي ألمانيا بالاستفادة ماليّاً من الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، دون أن تؤدي التزاماتها المالية المترتبة عليها للولايات المتحدة.