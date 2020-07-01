الصحة الكويتية تعلن تسجيل 745 إصابة جديدة بمرض كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاربعاء ، تسجيل 745 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 46940 حالة، فيما سُجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 358 حالة.



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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان وفقا لوكالة الانباء الكويتية(كونا)" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8867 حالة".

واضاف"أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4150 مسحة، ومجموع الفحوصات بلغ أكثر من 391037 ألف فحص".