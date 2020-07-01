شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 2415 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجل العراق اليوم، 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 51524 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 107 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2050 حالة وفاة, كما سُجلت 1507 حالات شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 26267 حالة.

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