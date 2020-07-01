الاردن ومصر يؤكدان مواقف بلديهما الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي،اليوم، مع نظيره المصري سامح شكري الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية وحماية كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل من تداعيها.

Advertisements وتناول الاتصال عملية التشاور المستمرة بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية. وأكد الوزيران استمرار العمل والتنسيق مع الشركاء لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وشدد الوزير الأردني على أهمية التوصل لحل تفاوضي لموضوع سد النهضة وفق القانون الدولي بما يضمن الحقوق المائية لمصر ولجميع الأطراف، ويضمن عدم اتخاذ إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد.

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