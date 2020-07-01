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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن شفاء 594 حالة جديدة وتسجيل 402 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تعقد حكومة الإمارات اليوم الأربعاء الإحاطة الإعلامية الدورية الـ 45 في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.
وقالت الدكتورة آمنة الشامسي : تجاوز عدد الفحوصات الطبية في دولة الإمارات حاجز 3.5 ملايين فحص على مستوى الدولة ، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات..
كما أعلنت إجراء 62,028 فحص جديد، والكشف عن 402 حالة إصابة جديدة بمرضكوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 49,069 حالة و عن تسجيل 594 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة.إلى 49,069 حالة و عن تسجيل 594 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة وحالة وفاة واحدة.
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