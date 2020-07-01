دعم واسع لترشّح الإمارات لعضوية مجلس الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أيدت مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ بتوافق الآراء ترشّح دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022 ــ 2023، وذلك خلال اجتماع المجموعة الذي عُقد مؤخراً برئاسة السفير تشانغ جون، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة.



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ووجهت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الشكر إلى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ على دعمها وثقتها بدولة الإمارات كممثل لها في المجلس خلال الفترة 2022 - 2023.

وقالت في هذا الصدد: «إننا نصبح أقوى عندما نكون متحدين في مواجهة أكثر مشكلات العالم تعقيداً، وعندما نعمل معاً من أجل عالم أكثر سلاماً ويشمل الجميع.. فمجلس الأمن منبرٌ لا غنى عنه لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار والأمن للجميع».

وأيدت أكثر من 40 دولة عضواً في المجموعة ترشيح الإمارات خلال الاجتماع.