أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لبعض مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، وتابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.
وصرح السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على التوقف أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين والذي تصادف وجوده حيث استفسر الرئيس بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.
وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.
وتفقد الرئيس، عدداً من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، والتقى اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، ووجه بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.
ودار حوار إنساني بين الرئيس وأحد الباعة الذي أجاب عن سؤال الرئيس له قائلاً : أنا من سوهاج وجاي اخد موسم التين.
وسأله الرئيس إن كان يحتاج لأي شئ ودعا له بدوام الصحة .
كانت هذه تفاصيل خبر «جاي أخد موسم التين بس» .. الرئيس السيسي يوقف موكبه ليتحدث مع أحد «الباعة الجائلين في الشارع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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