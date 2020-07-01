شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: ميكنة الخدمات يقضى على الفساد وخطوة نحو التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، إن ميكنة الخدمات والتحول الرقمى يساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية وفى القطاعات المختلفة، كذلك تقضى الميكنة على بعض الملاحظات فى الحصول على الخدمة، حيث لا يتم التعامل مع أشخاص، وبالتالى لن يكون هناك فساد أو أولويات فى الحصول على الخدمة اللازمة، ويعد نظام الرقمنة من أهم الأنظمة التى تسعى الدول للتحول إليه بشكل كامل وعاجل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ميكنة خدمات الحصول على السلع التموينية يساهم فى القضاء على مشاكل كثيرة فى المنظومة، بالإضافة لباقى الخدمات اليومية المتعلقة بمنظومة الدعم على سبيل المثال، مما يتطلب سرعة ميكنة كافة الخدمات فى إطار دعم التحول الرقمى وسهولة الحصول على الخدمة اللازمة، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وكيف أصبح العالم كله يعمل عن بُعد ويعتمد بشكل أساسى على الوسائل الحديثة فى تقديم الخدمة.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة أن تكون البنية التحتية مهيأة للقيام بهذا الدور خلال الأيام المقبلة، ورغم وجود تحسن ملحوظ فى البنية المعلوماتية والتكنولوجية خلال الفترة الأخيرة، فإن التحول الرقمى والرقمنة يتطلب مزيدا من الاستعدادات والنهوض بالبنية التحتية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لمزيد من حملات التوعية والتعليمية حول كيفية الحصول على هذه الخدمات.

جدير بالذكر أن النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن ميكنة الخدمات أصبحت أمرا ضروريا، وأن أزمة فيروس كورونا الأخيرة أكدت أهمية ميكنة الخدمات، كما أكدت بما لا يدع مجال للشك أن البنية التحتية المصرية المعلوماتية مؤهلة لهذا الدور، وهناك الكثير من الخدمات التى تم ميكنتها خلال الفترة السابقة.