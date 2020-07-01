شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى لأردوغان: البطاقة الحمراء فى انتظارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، علي باباجان، إن البطاقة الحمراء تنتظر النظام الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، في صناديق الاقتراع، وأضاف باباجان في أحد اللقاءات التليفزيونية التركية، أن النظام الحاكم، خسر مكانه في إسطنبول، وأنقرة، وأنطاليا...إلخ، حيث أظهر المواطنين لهم «الكارت الأصفر» في الانتخابات المحلية.

وتابع قائلا :"في مباريات كرة القدم، تأتي البطاقة الحمراء بعد البطاقة الصفراء. وعلى هذا النحو، سيأتي صندوق الاقتراع، ونحن نقوم بالاستعدادات لأننا نعتقد أنه ستكون هناك بطاقة حمراء في هذا اليوم".

وتطرق باباجان أيضًا إلى تهديد أردوغان خلال اجتماعه مع رؤساء المحافظات التابعة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بغلق منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "لقد رأوا أن الوضع كارثي بعد رفض الشباب لهم، فقالوا لنغلق وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم يتدخلون بشكل مباشر عندما يفشلون".

يُذكر أن أردوغان أثناء لقائه مع مجموعة من الشباب في اجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، انهالت عليه التعليقات بالرفض من الشباب من قبيل «لن نصوت لك» و«سنتقابل في صناديق الاقتراع.