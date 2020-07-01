شكرا لقرائتكم خبر عن صور..مستقبل وطن يوزع الآلاف من كراتين المواد الغذائية بالمحافظات ويواصل فعالياته لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وإنطلاقا من دوره المجتمعى، أطلق حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات يوميا، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وتوزيع مستلزمات التطهير والكمامات، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

ففي محافظة الجيزة، قامت أمانة الحزب بمركز ومدينة كرداسة بإشراف المستشار علاء مكاوي، أمين الحزب بكرداسة، وبرعاية محمود حامد أبو موسي الأمين المساعد للحزب بأمانة محافظة الجيزة، بتوزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، في جميع قرى مركز ومدينة كرداسة، في حضور جميع أعضاء هيئة المكتب وأمناء الوحدات القاعدية بحزب مستقبل وطن بكرداسة، وذلك تحت رعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة.

وفي أوسيم، قامت أمانة المركز بإشراف أحمد سعد أمين الحزب، للأسبوع الثاني على التوالي، باستمرار تنفيذ فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، حيث تم توزيع 2000 كمامة طبية بالمجان على المواطنين وسائقي التوكتوك والباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية بقرية الكوم الأحمر، وذلك بالتعاون مع أمانات الشباب، شؤون النقل والمواصلات، شؤون الهيئات الاستشارية، شؤون السياحة والآثار.

وقامت أمانة الحزب بمركز أطفيح بإشراف أنس هلول امين الحزب بأطفيح، بتوزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو.

وفي محافظة أسوان، واصلت أمانة مركز ومدينة نصر النوبة، وتحت إشراف السيد محمد هلال خليل أمين المركز، توزيع الكمامات مجانا على المواطنين، وخاصة فى أماكن تجمعات المواطنين والمصالح الخدمية التي يتردد عليها الجمهور، كمكتب البريد ومحطة السكة حديد بكلابشة، ومواقف سيارات الأجرة علي طريق مصر أسوان السريع، وذلك تحت رعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بأسوان.

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وفي محافظة الفيوم، قامت أمانة الحزب بالمحافظة، برعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، وتحت إشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، قام وفد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالفيوم، بزيارة مستشفيات العزل الطبي بأبشواي وبندر الفيوم، وإهدائهم مستلزمات الوقاية من الكمامات الطبية ومواد التعقيم والتطهير.

ومن جانبه، قال المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، تأتي تلك المبادرة استكمالا لجهود الحزب لدعم الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا من خلال المساهمة في تقديم وسائل الوقاية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل، مؤكدا علي الاستمرار في دعم الأسر المصابة بالمحافظة لحين الإنتهاء من الوباء وعودة الحياة الطبيعية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.

جدير بالذكر أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.