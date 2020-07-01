شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات تقل 1034 راكبًا من دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 6 رحلات طيران على متنهما نحو 1034 راكبًا قادمين من عدة دول فرنسا، والمملكة العربية السعودية، والعراق.



قالت مصادر إن مطار القاهرة، استقبل 6 رحلات قادمة من عدة دول، حيث وصلت الرحلة الأولى التي نظمتها مصر للطيران قادمة من باريس وعلى متنها 138 راكبًا، كما نظمت شركات طيران مختلفة 4 رحلات من السعودية رحلتين من مدينة جدة الأولى أقلت 170 راكبًا والثانية 212 راكبًا، بالاضافة إلى رحلتين من الرياض الأولى أقلت 194 راكبًا، والثانية أقلت 180 راكبًا، كما استقبل المطار رحلة مقبلة من مدينة البصرة وعلي متنها 140 راكبًا، ووصلت الرحلة الثانية من أبو ظبي وعلي متنها 110 ركاب.



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ويخضع ركاب الرحلات المقبلة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يومًا.



جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارًا من اليوم الاربعاء، وذلك وفقًا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.