شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا: رئيس الطب الوقائى رد على ارتفاع وفيات كورونا وقالنا ربنا يرحم الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إنه تواصل مع رئيس الطب الوقائى، الدكتور محسن طه، بشأن تزايد حالات الوفاة من المصابين بعدد من القرى كجزيرة شارونة وعطف حيدر ومغاغة والعدوة، نتيجة الإهمال وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين لا سيما الحالات الحرجة التي بحاجة لرعاية عالية.

وأوضح غيته، في بيان له، أن رد رئيس الطب الوقائي بالمحافظة على طلبه كان بقوله له: "ربنا يرحم الجميع"، ولفت إلى أنه لا توجد أماكن رعاية مركزة، فضلا عن أن أجهزة التنفس الصناعي قليلة للغاية لا تتعدى 4 أجهزة وجميعهم في حالة عطل مستمر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه توجد حالات كثيرة تحتاج لعناية دون جدوى، حيث بلغت نسبة الوفيات أكثر من 40 % من سكان تلك القرى وصلت إلى 5 وفيات في بيت واحد لا سيما في جزيرة شارونة.

وكانت نقابة أطباء المنيا، أصدرت اليوم الأربعاء، بيانا نعت فيه طبيبا توفى بفيروس كورونا ليرتفع عدد أطباء المنيا المتوفين بالفيروس من أبناء المحافظة منذ ظهور كورونا إلى ثلاثة أطباء. تضمن نعى النقابة للدكتور محمود البطل، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، ليعد ثانى أطباء مستشفى مغاغة المتوفيين بالفيروس والثالث بين أطباء المحافظة.