شكرا لقرائتكم خبر عن نائب نبروه يطالب بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى والغاز الطبيعى العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المشروعات العالقة فى محافظة الدقهلية، لافتا إلى أن هناك مشروعات فى قطاعات مياه الشرب، الصرف الصحى التعليم ومشكلة الكثافة الطلابية، وأزمة عجز المعلمين، والغاز الطبيعى، وغيرها من الملفات التى يجب الانتهاء منها وفقا لما هو معتمد فى خطة التنمية للعام المالي الجديد، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أنه من ضمن المشروعات محطة مياه نبروه وطريق نبروه وطلخا ومجمع محاكم والغاز الطبيعي فى عدد من القرى، مشددا على ضرورة الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، خاصة منظومة الطرق الداخلية، وكل ما يخص منظومة الصحة، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من هذه المشروعات بشكل عاجل وفوري لخدمة المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، توجيه الاعتمادات المالية للمشروعات ذات الأولوية القصوى، وذلك من خلال عمل حصر شامل لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحليات يتم حصر لكل ما هو متوقف ومن ثم يتم وضع أولويات فى التنفيذ، على ألا يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك العالقة منذ فترة طويلة.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.