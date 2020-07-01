شكرا لقرائتكم خبر عن المعارض التركي على باباجان: حكومة أردوغان تخدع المواطن بشأن إحصائيات الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على باباجان، المعارض التركى ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أن هناك شكوكًا تنتاب المواطنين بشأن صحة أرقام وإحصائيات الاقتصاد التى تعلنها الحكومة فى الفترة الأخيرة بغرض إظهار الاقتصاد التركى فى حالة جيدة.

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أضاف باباجان ، فى تصريحات نشرها موقع تركيا الآن ، أن هناك أزمة ثقة فى موضوع الإحصائيات والأرقام المُعلنة، لأن هناك فرقا بين ما يشعر به المواطنون وبين الأرقام والإحصائيات المُعلنة، حيث يشعر المواطنين بأنهم يعيشون فى دولتين مختلفتين.

وأجاب باباجان على السؤال : "هل ترى أن معدلات التضخم الاقتصادى المُعلنة صحيحة؟، قائلًا ما أعرفه جيدًا أن ما يشعر به الشعب ويعيشه هو الحقيقة.

جدير بالذكر، أن المعارضة التركية، أكدت أكثر من مرة أن الإحصائيات والأرقام التى يعلنها النظام الحاكم، برئاسة أردوغان، غير صحيحة بالمرة، وأن الواقع يشير إلى عكس ما هو مُعلن عنه، فأرض الواقع تختلف كثيرًا عن أرقام وإحصائيات السلطة.