فتح باب الترشح لتلاميذ الأقسام التحضيرية للاستفادة من المنح المخصصة للمعاهد العليا الفرنسية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، عن فتح الباب للترشح لمنحة الاستحقاق.

وقالت الوزارة، أنه وفي إطار جهودها الرامية إلى حفز التميز والتفوق الدراسي، تنهي إلى علم تلميذات وتلاميذ الأقسام التحضيرية للمدارس العليا الذين سيلجون المدارس والمعاهد العليا للهندسة والتجارة الفرنسية، أن عملية الترشيح للاستفادة من منحة الاستحقاق وكذا منحة مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ومنحة التميز الخاصة بالسفارة الفرنسية برسم سنة 2020، قد انطلقت.

وأوضحت الوزارة أن الترشح لهذه المنحة، سيستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 15 شتنبر2020، وذلك عبر بوابة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا http://www.cpge.ac.ma/Cand/DepotBM.aspx.

ودعت الوزارة المترشحات والمترشحين، الراغبين في الاستفادة من هذه المنح، إلى الحرص على تعبئة المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة خلال كل مرحلة، والاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لمنحة الاستحقاق على البوابة الإلكترونية: www.cpge.ac.ma.