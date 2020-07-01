تطبيق وقايتنا والكمامات والتباعد.. الجمهور المغربي ملزم بقواعد لدخول القاعات السينمائية والمهرجانات والمسارح

كشف دليل استئناف الأنشطة الثقافية، تتيحه وزارة الثقافة عبر موقعها الإلكتروني، أن شروطا ضرورية وجب الالتزام بها من طرف الجمهور، بعد استئناف الأنشطة في فضاءات العرض المفتوحة، والمغلقة، وأنشطة المسرح، والموسيقى، والرقص، والمهرجانات، وفنون الشارع، والسيرك.

ويلزم الدليل الجمهور باحترام علامات تشـوير توضيحية علـى الأرض، وعلـى الجـدران، تشير إلى المسـافة، التـي يجـب احترامهـا بيـن الـزوار، خصوصا فـي طوابيـر الانتظار، وعنـد المداخـل، كما وجب تعقيم الأحذية في آنية على شكل حوض ستوضع عند المداخل.

ويخضع الجمهور لقياس درجة الحرارة، قبل الدخول، كما سيكون مضطرا إلى التسجيل في سجل الزوار، أو تحميل تطبيق وقايتنا على الأجهزة الذكية، وذلك للحصول على معلومات الجمهور، التي تمّكن من التواصل معه مستقبلا، تحسبا لأي طارئ حول تفشي الفيروس.

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ويجب على الجمهور الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد عند الجلوس في الكراسي، حيث سيتم استغلال مقعد من أصل اثنين للجلوس، كما يوصى بأن يلج الجمهور الفضاء ساعة ونصف قبـل بدايــة العروض.

ويرتقب أن تخضع فضاءات العرض المغلقة للتهوية، والتعقيم الكلي بعد كل عرض.

وكشفت وزارة الثقافة خطتها لاستئناف أنشطة القطاع الثقافي، بإصدار دليل، يتعلق بالإجراءات الوقائية، التي تستهدف تدبير فترة ما بعد الحجر الصحي، والعودة إلى ممارسة الأنشطة الثقافية.