شركة إنتاج لندنية تدعو لمقاطعة إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت شركة الإنتاج التلفزيوني اللندنية، بويلر روم، مساء اليوم، الأربعاء، إلى مقاطعة إسرائيل وشددت على أنها "تقف بحزم" ضد مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في منشور للشركة على صفحتها الرسمية على إنستغرام أكدت من خلالها تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعت متابعيها إلى دعم الشعب الفلسطيني والانضمام إلى حرمة المقاطعة (BDS).
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