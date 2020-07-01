ما سبب استبعاد زيدان لهازارد أمام خيتافي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن سبب استبعاد مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، للاعبه البلجيكي إيدين هازارد من قائمة الفريق لمواجهة خيتافي غدا، الخميس.

ويستضيف المتصدر ريال مدريد نظيره خيتافي صاحب المركز الخامس، غدًا الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 33 لليغا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد لا يعاني من أي إصابة أو انتكاسة، وقرار استبعاده جاء كإجراء احترازي من أجل الراحة والتعافي بشكل جيد، كي يكون لائقًا للمباريات المقبلة.

ويعتبر هازارد من الأوراق الرابحة لريال مدريد، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي، لكنه لا يريد إجهاده أكثر من اللازم، خصوصا في ظل ضغط المباريات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد بات بإمكانه الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن برشلونة، بعد تعثر الفريق الكاتالوني مجددًا، أمس الثلاثاء، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، بتعادله (2-2).