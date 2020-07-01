انتخاب النائب يوسف جبارين رئيسًا للجنة حقوق الطفل البرلمانيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتخبت الكنيست اليوم النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، رئيسًا للّجنة البرلمانية لحقوق الطفل وذلك بإجماع أعضاء اللجنة، الذين صادقوا بذلك على توصية لجنة الكنيست بانتخاب جبارين.

وتعهّد جبارين في الجلسة التي شارك فيها عدد من أعضاء القائمة المشتركة؛ "بالعمل من أجل حماية حقوق الأطفال في البلاد، وخاصة الأطفال الّذين يعيشون تحت خط الفقر وبوضعية اجتماعية صعبة، والأولاد والفتيان الّذين يتعرضون للعنف والتنمر".

وأشار جبارين إلى "أهمية إصلاح الإهمال والتمييز الّذين ولّدتهما الحكومات (الإسرائيلية) المتعاقبة بحق الأطفال والطفولة، مضيفًا أن "لجنة حقوق الطفل برئاسته ستكون عنوانًا للأطفال والأولاد الّذين تضرروا جرّاء أزمة كورونا، وعنوانًا لكل المتضررين من المنظومة الّتي تعمّق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في كافة المجالات".

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وتحدث جبارين عن اعتزامه "متابعة قضايا الأطفال والأولاد العرب، بخاصة في ظل نسب الفقر المرتفعة لدى المجتمع العربي والّتي تنعكس سلبًا على الأطفال، وخاصة في النقب"، مؤكدًا أن "المعطيات الرسمية تشير إلى أن ثلثيّ الأطفال العرب هم تحت خط الفقر، ما يسلب منهم العديد من الحقوق المنصوص عليها في الوثائق الدولية لحقوق الطفل".

يُذكر أن القائمة المشتركة قد حصلت بعد انتخاب جبارين، على رئاسة لجنتين برلمانيتين، هما لجنة حقوق الطفل ولجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

يُشار إلى أن لجنة حقوق الطفل تأسست في عام 1999 وتم من خلالها متابعة عدد من القضايا الحقوقية والتعليمية الهامة الّتي ترتبط بحقوق الأطفال.