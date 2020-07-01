إرسال أول مسبار صيني باتجاه المريخ نهاية الشهر الحالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها سترسل في نهاية شهر تموز/ يوليو، مسبارًا وروبوتًا صغيرًا مسيّرًا باتجاه المريخ لأول مرة في إطار برنامجها الفضائي الذي تستثمر فيه مليارات الدولارات.

وقال مركز عمليات الفضاء في بيان مقتضب نشره في شبكة التواصل الاجتماعي "ويتشات"، إن "هناك حديث عن مهمة مأهولة إلى القمر بعد أن أطلق المركز مركبة إلى هناك في شهر أيار/ مايو الماضي".

وتطرق المركز الذي يتخذ من مدينة وينشانغ مقرًا له، إلى أنه سيختار الموعد المناسب لإطلاق المسبار "تيانوين-1" باتجاه المريخ، خلال الفترة الممتدة بين 20 و25 تموز/ يوليو الحالي، متمنيًا النجاح الكامل للمهمة.

وأوضح المركز أن "للمهمة المسماة ‘تيانوين‘ (أسئلة إلى السماء) ثلاثة أهداف، وهي وضع مسبار في مدار المريخ، وجعله يحط على سطح الكوكب الأحمر، ومن ثم تسيير روبوت على السطح لإجراء تحاليل".

وتجدر الإشارة إلى أن المسافة المتغيرة باستمرار بين الأرض والمريخ تبلغ تقريبًا 55 مليون كيلومتر، وتحتاج لقطعها ما لا يقل عن سبعة أشهر، ما يعني أن المسبار الصيني لن يصل إلى وجهته قبل العام المقبل.