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شكرا لقرائتكم خبر عن العواضي: مليشيا الحوثي الايرانية تكبدت خسائر فادحة في جبهة قانية والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يوليه 2020
أكد قائد اللواء 157مشاة العميد الركن ناصر العواضي، أن مليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت خسائر بشرية ومادية فادحة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.
وقال العميد العواضي، في تصريح وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة نفّذت كمائن محكمة وعمليات استدراج ناجحة ألحقت بالعدو خسائر بشرية ومادية كبيرة"..لافتاً إلى أبطال الجيش تمكن من أسر العديد من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية.
وأضاف "أن طيران التحالف ساند أبطال الجيش والمقاومة في المعارك بغارات مركزة أسفرت عن تدمير مواقع وتعزيزات وتجمعات للمليشيات الحوثية وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو".
وأكد العميد العواضي، أن أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في محور قانية يتمتعون بمعنويات عالية..مشيراً الى مواصلة العمليات العسكرية ومطاردة المليشيات الحوثية أينما وجدت حتى تحرير كامل اليمن وتخليص الشعب من ظلم وشرور المليشيا.
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