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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلي: الجيش اليمني حقق انتصارات وتقدمات ميدانية في مختلف الجبهات والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يوليه 2020
قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي "أن قوات الجيش الوطني اليمني حققت انتصارات وتقدمات ميدانية استراتيجية، عقب معارك مع مليشيا الحوثي المتمردة في مختلف الجبهات القتالية خصوصا جبهات صنعاء، والبيضاء، والجوف".
وقال العميد الركن عبده مجلي في تصريح وفقا لـ "سبتمبر نت" إن مليشيا الحوثي ، تكبدت خسائر كبيرة، وتلقت ضربات موجعة بنيران الجيش مسنودا برجال القبائل، وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء"..مؤكدا أن أبطال الجيش يتمتعون بالمعنويات العالية وكامل الشجاعة والإقدام.
وأوضح أن قوات الجيش استخدمت عدة تكتيكات عسكرية أهمها الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق التي ألحقت بالمليشيا المتمردة خسائر كبيرة في الارواح والمعدات، علاوة على أسر عدد كبير منهم..لافتاً إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية ناجحة، أسفرت عن تدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة المليشيا الحوثية، في مختلف المحافظات..مؤكدا أن الأيام القادمة ستكون حاسمة ضد المليشيا التي تعيش في حالة انهيار وتقهقر مستمر.
وقال ناطق القوات المسلحة" أن المليشيا الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين بصواريخها ومقذوفاتها".
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