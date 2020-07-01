لجنة الإصحاح البيئي بتعز اليمنية تقر خطة لترتيب الأسواق وتنظيم حركة المرور

الأربعاء 1 يوليه 2020

أقرت لجنة الاصحاح البيئي بمحافظة تعز ،اليوم الاربعاء، عدد من الاجراءات ومنها رفع المخلفات والعشوائيات وترتيب الأسواق ومعالجة الازدحام المروري.



وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة عارف جامل وحضور المهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ حيث أقرت خطة رفع المخلفات والعشوائيات في المدينة وتنظيم الاسواق ومعالجة الازدحام المروري وطفح المجاري وتنظيف عبارات ومجاري السيول ورفع اكوام الأتربة من الشوارع وغيرها من المهام المناطة بها والتي تؤثر على البيئة والانسان .

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وحث الوكيل جامل ،الجهات المعنية بتحمل مسؤلياتها..مشددا على اهمية تنفيذ التوجيهات والخطط التي تم اقرارها ، والعمل بشكل مشترك، بالتنسيق مع مدراء مديريات المدينة، لضمان نجاح العمل وتنفيذ المهام على اكمل وجه..مؤكدا دعم السلطة المحلية في تنفيذ تلك الحملات التي ستعمل على التخفيف من معاناة المواطنين وإظهار المدينة بشكل جمالي خالية من الأمراض والأوبئة واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين .

واستعرض الوكيل الحكيمي الدراسات والخطط المقدمة من المكاتب والجهات المعنية بالإصحاح البيئي كلا فيما يخصها والإمكانات اللازمة لتنفيذها على الواقع بنجاح..مشيدا بخطة ترتيب وتنظيم الاسواق المقدمة وترتيب الباعة والمتجولين والتخفيف من الازدحام وعرقلة حركة السير