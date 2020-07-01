اليمن..لجنة الطوارئ تستعرض عدد من المواضيع وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة

الأربعاء 1 يوليه 2020

استعرضت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، عدد من التقارير والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.



وقيمت اللجنة الإجراءات المتخذة في الجوانب الاحترازية والوقائية والعلاجية، والتعاون القائم مع شركاء اليمن من المنظمات والدول الشقيقة والصديقة، إضافة الى الجوانب المتصلة باستكمال إخلاء العالقين.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، حول الوضع العام ومستجدات الوباء، بما في ذلك اخر الاحصائيات المتعلقة بحالات الاشتباه والإصابة والوفيات والتعافي.. مشيرين الى التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخرا والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة طبقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة.

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وأوضح وزير الصحة، انه تم رفد محافظات شبوة ومأرب والمهرة بوحدات بي سي ار، وسيتم خلال الفترة القادمة تزويد محافظتي لحج وأبين.. مشيرا الى استكمال تجهيز مستشفى ميداني متكامل وتركيبه في منفذ الوديعة، إضافة الى استلام 7 كاميرات حرارية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سيتم توزيعها في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وفقا لأولويات الاحتياج.. مؤكدا توفير احتياجات المطارات من وسائل ومعدات الوقاية والتنسيق الجاري لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية على ضوء المستجدات.

كما قدم وزير الخارجية محمد الحضرمي، وامين عام مجلس الوزراء، حسين منصور، تقريرا عن ما تم إنجازه في عملية إجلاء العالقين اليمنيين والتي شارفت على نهايتها .. منوهين بالتعاون من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والسلطات المختصة في الدول التي يتم الإجلاء منها، وكذا الخطوط الجوية اليمنية لإنجاز عمليات الإخلاء وفق الخطط المحددة.

وناقشت اللجنة التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي حول ما تم تنفيذه عبر الوزارة من اعداد وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة وباء كورونا المستجد، بالتنسيق مع المنظمات والدول المانحة.