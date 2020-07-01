شاهد..برج خليفة يتزين بـ"حى على الصلاة" عقب إعادة فتح المساجد بالإمارات

الأربعاء 1 يوليه 2020

تزين برج خليفة بإمارة دبى في دولة الإمارات العربية المتحدة بعبارة "حى على الصلاة" عقب إعادة فتح المساجد فى الإمارات، حيث بدأت اليوم العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، بطاقة استيعابية 30%.



ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر موقع تويتر، فيديو لبرج خليفة خلال تزينه بعبارة حى على الصلاة، وعلق قائلاً:" برج خليفة يزدان بـ"حى على الصلاة" مع إعادة فتح المساجد في دبي والإمارات"

ومن جانب آخر، تقاطر المصلون اليوم، الأربعاء، على مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي فتحت أبوابها لهم بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعادة فتح المساجد ودور العبادة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية.

وبحسب صحيفة البيان الاماراتية، أثبت الإماراتيون والمقيمون على أرض الدولة تحملهم للمسؤولية بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات المختصة لارتياد المساجد، ومنها الوضوء في المنزل وأن يأتي كل مصل بسجادته الخاصة، وأن يحرص على ارتداء الكمامة.

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ومع الدخول إلى المساجد وجد المصلون أمامهم نقاطاً أرضية بارزة توضح أماكن الوقوف للصلاة التي راعت مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة والتي قدرت بثلاثة أمتار بين كل مصل وآخر، وترك صف بين كل صفين.

واكتمل المشهد بانتهاء الصلاة، حيث حمل كل مصل سجادته مغادراً، لسان حاله الحمد لله على العودة للوقوف بين يدي مولاه جل وعلا في بيته، شاكراً لدولة الإمارات حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

وبدأت اليوم العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات في جميع أنحاء الإمارات بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، بطاقة استيعابية 30%، في وقت أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الصلاة في المسجد من الحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام المعقمات قبل وبعد الدخول للمسجد، وإلزامية لبس الكمامات عند الحضور لكل صلاة، وكذلك إحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصلٍ ولا يسمح بتركها بعد انتهاء الصلاة، وكذلك تجنب حضور كبار المواطنين والمقيمين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة للمسجد، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق المؤذنين بالإمارات عقب الأذان عبارة «صلوا في بيوتكم» ستغيب هذه العبارة عند أذان فجر اليوم.