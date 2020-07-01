وزير الخارجية اليوناني يجدد رفض "أثينا" القاطع للتدخل التركي في ليبيا‎‎

الأربعاء 1 يوليه 2020

جدد وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، اليوم الأربعاء، التأكيد على رفض بلاده القاطع للتدخل التركي في الشأن الليبي، وذلك خلال استقباله في مدينة طبرق من قبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.



وقال نيكولاس؛ إن ”اليونان تستنكر الغزو التركي لليبيا“؛ مشيرا إلى أن بلاده ”تدعم أي مبادرة تقترح حلا سياسيا للأزمة الليبية، و ترى أن التدخل الأجنبي في ليبيا فضلا عن تناقضه مع القانون الدولي لا يخلق مسبقلا أفضل للشعب الليبي“.

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بدوره، كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن اللقاء بين عقيلة ونيكولاس ناقش تطورات التدخل التركي في ليبيا، فضلا عن العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وقال المريمي، إن ”وزير الخارجية اليوناني أكد خلال لقائه رئيس البرلمان الليبي دعم بلاده لمجلس النواب، كما أثنى على دور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ودور الجيش الوطني الليبي بقيادته في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون وحماية الدولة الليبية“ .. وفق “إرم نيوز“